نشأت الديهي: الفساد ينهار أمام القانون ولا أحد فوق الدولة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة، نجحت في التصدي لأول حالة بناء بدون ترخيص على قطعة أرض في حي مدينة نصر أول، مشددًا على أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، يجوب مصر للتصدي لأي مخالفة أو تعد على أراضي الدولة.

وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، على صورة إزالة عقار مخالف بمحافظة المنيا، قائلًا: "الفساد ينهار أمام القانون، ولا يوجد أحد فوق دولة القانون، والدولة لا تسير بشكل عشوائي".

وأكد "الديهي"، أن الصورة النمطية للوزير، الموجودة في الدراما المصرية اختفت، مشددًا على أن الوزير حاليًا، غارق في العديد من المشكلات، معقبًا :"كان الله في عون الوزراء وأي مسؤول حكومي".