محافظ الغربية: سلع تموينية ومستلزمات صحية لأهالي قرية ميت بدر حلاوة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توفير السلع التموينية والمستلزمات الصحية التي تم إدخالها اليوم للأسر التي تخضع تحت الحجر الصحي المنزلي بقرية ميت بدر حلاوة، والتابعة لمركز سمنود.

وأكد محافظ الغربية، في بيان له اليوم، توافر جميع السلع الغذائية والخبز واللحوم والفاكهة دون أي عجز، موضحًا تزويد القرية اليوم بـ4,5 طن دقيق، و6 أطنان من الخضار والفاكهة، وطنين من المواد الغذائية، وطنين من منتجات الألبان والزبادي، وطنين من اللحوم والدواجن، وطنين أعلاف.

وأكد صرف حصة مستودع الغاز الموجود بالقرية ولا يوجد به نقص، إلى جانب صرف المقررات التموينية بالكامل حتي نهاية شهر أبريل الجاري.