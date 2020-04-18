وزير البترول يلبي طلب العاملين بالقطاع.. ويزيد بدل الوردية 25%

قدم محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر والتقدير إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لدعمه المستمر، وتلبية مطالب النقابة العامة للعاملين بالبترول، التي تعود بالنفع على العاملين داخل قطاع البترول.

جاء ذلك، لإعلان المهندس طارق الملا عن زيادة بدل الوردية للعاملين بشركات قطاع البترول العام والمشترك والاستثمار، بنسبة 25% من بدل الوردية، خلال جولته اليوم، لتفقد عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية.

وأكد جبران، أن المهندس طارق الملا، لم يبخل يوما على أبناء قطاع البترول، الذين هم صمام الأمان والدرع الأساسي للدولة المصرية، لتدوير عجلة الإنتاج، لرفع شأن بلدنا الغالي، في ظل القياده السياسية الحكيمة.