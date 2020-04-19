نائب: القليوبية تسجل 18 إصابة بكورونا منهم 4 أطفال وعامل شركة ملابس

قال أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القليوبية سجلت اليوم ظهور 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منهم 4 أطفال، و3 أطباء بمستشفى جامعة بنها.

وأشار "بدوي" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن الحالات لعامل بشركة ملابس 40 سنة، ومقيم بقرية أبوالغيط بالقناطر، وحالتين لعاملين 35 سنة، و37 سنة، ومقيمين بكوم أشفين بمركز قليوب، وحالة لربة منزل، 53 سنة مقيمة بهتيم، وحالة لسائق، 35 سنة، مقيم قلما بمركز قليوب.

ومن بين الحالات المصابة، حالة لربة منزل عمرها 39 سنة مقيمة مسطرد، و4 حالات لأطفال ببهتيم كانوا مخالطين لوالدهم، وطفل 6 سنوات، وطفلة 4سنوات، وطفلة رضيعة، عام واحد، وطفل 11سنة، وحالة لسيدة عمرها 35 سنة بالخانكة، وحالة لموظف 42 سنة، ومقيم بالخصوص، و3 حالات لأطباء بالمستشفى الجامعي، ومقيمين ببنها.

وشملت الحالات، حالة لموظف 40 سنة، ومقيم في شبرا الخيمة بترعة الشابوري، وحالة لسيدة عمرها 47 سنة مقيمة بسندوة مركز الخانكة، وحالة لربة منزل 41 سنة مسطرد.