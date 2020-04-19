شوقي لأولياء الأمور: المنظومة أشبه برحلة.. ائتمنونا على أبنائكم فيها

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، مقطع صوتي له، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجه خلاله رسائل لأولياء أمور الطلاب المراحل قبل الجامعية، متقدمًا للجميع بالتهنئة بأعياد شم النسيم، وأقباط مصر بالداخل والخارج، بعيد القيامة المجيد.

وقال "شوقي"، في رسالته، إنه قرر التواصل مع أولياء الأمور بشكل مختلف، للإجابة على الكثير من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفي الشائعات العديدة، وشرح بعض الأمور، التي تلقي الضوء على الكثير من المشكلات، وإيصال لأولياء الأمور، فلسفه ما يتم فعله في منظومة التعليم المصري.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن التعليم المصري تغير بشكل جذري في أخر 4 سنوات، والظروف التي تشهدها مصر والعالم أجمع، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أفادت في الوصول إلى نتائج المرجوة في منظومة التعليم، في زمن أقل من الذي كان مستهدف، وكذلك بموارد أقل من الذي كان موضوع.

وتابع: "فلسفه الموضوع كله تتلخص في شيء بسيط، هو أن المراحل ما قبل الجامعية، أشبه برحله يأتمن فيها أولياء أمور الطلاب الوزارة على ابنائهم خلال الرحلة، بحيث يصبح لديهم مجموعة من المهارات، "رحلة تعليمية نعمل شغلنا مضبوط بدون مشاكل ولا تكلفة، والدستور قال إن التعليم في مصر مجاني، نخرج الطلاب من تلك المرحلة، قادرين على الدخول للمرحلة الجامعية، أو الامتهان في أي مهنة يريدونها عقب التخرج".