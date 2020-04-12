طارق شوقي: نتخذ إجراءات باستمرار لمنع الشائعات المزعجة للطلاب

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على سير العملية التعليمية، وتطبيق القانون على أي شخص يحاول المتاجرة أو التحريض ضد الامتحانات التي تجريها الوزارة الآن، قائلاً "اللي مش عاوز يتعلم يترك غيره يتعلم".

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الامتحانات تسير بشكل جيد حتى بعد أن تم التحريض عليها، وأن محاولات البعض للمتاجرة بها والنيل منها لم تفلح، مؤكداً "منظر يفرح، وهناك تقدم كبير".

وتابع، أن الفترة التي نمر بها الآن حساسة لدرجة كبيرة، وذلك نظرا لما تشهده مصر ودول العالم جميعا من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، لذلك تم تدشين منصة إلكترونية لخدمة الطلاب، وإصدار بيان بشكل مستمر لكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها منعا لوجود أي شائعات تزعج الطلاب أو أولياء الأمور.