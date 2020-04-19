"1000 إصابة في أسبوع".. 7 أيام "الأكثر خطرا" منذ وصول كورونا إلى مصر

10 أسابيع مرت على ظهور فيروس كورونا المستجد، داخل الأراضي المصرية، حين جرى اكتشاف أول حالة في مصر، إلا أن الأيام السبعة الأخيرة، شهدت أعلى معدل تسجيل إصابات في أسبوع واحد.

في 14 فبراير الماضي، أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ظهور أول حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد في مصر لمواطن صيني، قبل أن يتماثل للشفاء، ليشهد يوم 2 مارس، ثاني الإصابات، التي توالى بعدها الحالات داخل البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، في تحديثها اليومي، لعدد الحالات داخل البلاد، تسجيل 188 حالة فيروس كورونا جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 3022، على مدار 64 يومًا منض تسجيل الإصابة الأولى.

وبتسجيل الـ188 حالة الأخيرة، فإن الأسبوع الأخير قد كسر حاجز الـ1000 إصابة، إذ تم تسجيل إجمالي 1093 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام السبعة الأخيرة.

وبذلك تصبح الـ7 أيام الأخيرة صاحبة أعلى معدل أسبوعي من الإصابات منذ دخول الفيروس مصر، كما أن عدد الحالات التي سجلت أمس هو الأكبر في يوم واحد حتى الآن.

وسجلت مصر خلال الأسبوع نفسه، 78 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 19 حالة وفاة أمس السبت، ليصل أجمالي وفيات مصر جراء الإصابة بالفيروس إلى 244 حالة.