أديب لدينا الشربيني: "نفسي أفقد الذاكرة".. وترد: "نفسي أنسى كورونا"

مازح الإعلامي عمرو أديب، الفنانة دينا الشربيني، حول دورها في مسلسل "لعنة النسيان"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، على شاشة "إم بي سي مصر"، قائلا: "هل روحتم لدكتور نفساني، تقوله نفقد الذاكرة إزاي، ليكي أدوار كتير عن فقدان الذاكرة، أصل أنا نفسي أفقد الذاكرة"، فردت قائلة: "بعيد الشر.. بس وأنا كمان".

ورد أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر": "ليه يا دينا انتي عملتي لسة حاجة عشان تنسيها"، ردت: "أيوة.. عاوزه أنسى فيروس كورونا"، موضحة أن هناك أشخاص، قد يفقدوا الذاكرة لفترة معينه، أو تعود الذاكرة، دون فترة معينة من حياته.

وتابعت الشربيني: "فيه ناس ممكن تفتكر فجأة وتعود لها الذاكرة، وفيه ناس ترجع لها الذاكرة وممكن لأ، إحنا في المسلسل بالفعل، بنتكلم عن الذاكرة بس بطريقة مختلفة، وإن شاء الله هتبقى حاجة جديدة علينا كلنا".

مسلسل "لعبة النسيان"، مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان"، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.