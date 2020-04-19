وزير التعليم للمطالبين بالنجاح دون أبحاث: "عيب.. مش هندي شهادة كذب"

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الطلاب وأولياء الأمور، مما لديهم توجس من علاقة بعض معلمي الفصول، بتقييم المشروعات البحثية، وجرى تنفيذ لهم ما طلبوه، وجرى إعداد مشروعات البحث من الوزارة، وليست من معلم الفصل، كما أن تقييمها سيكون من معلمين ليسوا من معلمي الفصول، وبالتالي سنقضي على مقولة "ده الأستاذ يبتزنا وعاوز يدفعنا فلوس".

وأضاف "شوقي"، خلال تسجيل صوتي، نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المدرسين مش بيبتزوكم، انتوا اللي بتروحوا ليهم، فيه فرق إننا نروح له وأنهم يبتزونا، الوزارة سمحت بكل شيء ينتفي معاه فكرة الابتزاز"، مناشدًا أولياء الأمور، بعدم الذهاب إلى بعض المراكز الخاصة من أجل إعداد البحث "حتى لو أنت مليونير بلاش تروح تدفع فلوس لحد، يعمل لابنك المشروع".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن من يقدم على هذا الأمر، يُعني أن رب الأسرة لم يحرم الطالب من فكرة التعلم فقط، أو معرفة الوزارة نقط دفعه، بل يعتبر أعطى للطفل درس بأن الغش حلال، وأنه من الممكن أن يحصل على أي شيء دون بذل جهد، وهذا الدرس في حد ذاته، ليس تربوي، ولن يخلق مواطن صالح، "فكرة أني أخذ النجاح بدون تعلم أو تقييم، مش تربوي خالص، ومينفعش نقول نجحونا من غير تقييمات، ومن غير أبحاث أو امتحانات، ده عيب نطلبها أصلا، عيب".

وتابع: "هل الوزارة هتدي شهادة بالكذب، إن واحد متأهل وهو مش متأهل، فيه ناس بتطالبنا بده، هل أولياء الأمور يرضوا بالكلام ده، إحنا وزارة تربية وتعليم، يعني لازم نعلم الطالب تحمل المسؤولية، ويدور على البحث بنفسه، ونقيمه إحنا".