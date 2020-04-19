وزير البترول: نراعي التوزيع الجغرافي في مشروعات التكرير الجديدة

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ مشروعات التكرير التي يجري تنفيذها من خلال استراتيجية عمل مخططة لقطاع البترول قبل 3 سنوات، تهدف إلى دعم الاستقرار الحالي الذي تشهده سوق المنتجات البترولية، وتخفيض الاستيراد، ومن ثم تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وأكد وزير البترول، مراعاة التوزيع الجغرافي لمشروعات التكرير الجديدة، لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والمساهمة في دعم خطط التنمية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة من الدولة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير، بمعمل تكرير ميدور، رافقه خلالها المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبيه الكيميائي أشرف الشامي نائب التكرير والتصنيع، والمهندس أيمن عمارة نائب التخطيط والمشروعات، والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والكيميائي محمد علي رئيس شركة أنربك، والمهندس عبدالمجيد حجازي رئيس شركة إيثيدكو، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

من جانبه، أوضح الدكتور جمال القرعيش رئيس الشركة، أنّها اعتمدت سياسة التشغيل الآمن وتعظيم استخدام الوحدات الإنتاجية بطاقتها القصوى، مع الاستمرار في تنفيذ مشروع التوسعات طبقا للجدول الزمني المخطط، ما ظهر ذلك جليا في المؤشرات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2020.

وكررت ميدور نحو 9.3 مليون برميل من الخام المحلي والمستورد، وأنتجت كمية من المنتجات عالية الجودة وتسليم ما يقرب من 80% من إجمالي المنتجات للسوق المحلي، والتي تضمنت نحو 43 ألف طن بوتاجاز و 325 ألف طن بنزين عالي الأوكتان و 646 ألف طن سولار، إضافة إلى 72 ألف طن من الفحم و14 ألف طن كبريت.

كما صدرت الشركة 265 ألف طن من وقود النفاثات للأسواق العالمية، وحافظت على تشغيل الوحدات الإنتاجية دون توقفات نتيجة اتباع وتطبيق سياسة الصيانة الوقائية للمعدات للحفاظ على الإمدادات الاستراتيجية للسوق المحلي من المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق إجراءات واشتراطات منظومة السلامة والصحة المهنية وكذا الإجراءات الوقائية اللازمة لسلامة العاملين.

وعقد الوزير اجتماعا للجنة العليا للمشروعات البترولية، لمناقشة التحديات التي تواجه مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة، والتي شملت موقف تنفيذ الأعمال في مشروعات توسعات ميدور ومشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمعمل تكرير أسيوط ومشروعات شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات، التي توفر مرونة وتسهيلات كبرى لشركات البترول بالإسكندرية تضاف للتسهيلات القائمة بميناء حوض البترول.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، التحديات التي تواجه الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات البترولية الجاري تنفيذها لتلافي تأثير فيروس كورونا، مشددا على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم.