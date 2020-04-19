تواضروس: الجلوس في المنزل والابتعاد عن التجمعات سيقلل إصابات كورونا

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن صلاوات الأسبوع الماضي، جميعها من أجل كل حياتنا: "نقول لربنا أرفع عن العالم الموت والفناء والوباء، بنطلب من ربنا السلام والحياة الهادئة للناس كلها".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى: "الإنسان السليم وجاره تعبان ما هو بيبقى تعبان عشانه بردو"، ونطلب من الله السلامة والصحة والوقاية للجميع، لافتا إلى أن الجلوس في المنزل والابتعاد عن أي تجمعات سيقلل كثيرا الإصابات من فيروس كورونا.

وترأس أمس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لأول مرة منذ جلوسه على الكرسي البابوي، قداس عيد القيامة المجيد، في كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد محدود من الأساقفة وبدون حضور شعبي، في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الكنيسة قررت غلق كنائسها وتعليق القداسات بها بما فيها صلوات عيد القيامة في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ويتابع الأقباط صلوات العيد لأول مرة من منازلهم.