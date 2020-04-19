بالفيديو.. أطباء أسيوط العائدون من مستشفى العزل بأسنا: خليكم في البيت

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بدور الأطقم الطبية الهام والفاعل في مختلف المستشفيات الصحية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن جيش مصر الأبيض من أطباء وتمريض يقدم نموذجاً مشرفاً في تصدره لخطوط الدفاع الأولى من أجل صد الهجوم الشرس لفيروس كورونا عن مصر والمصريين ومنع تكرار تجارب تفشيه والسائدة في كثير من دول العالم.

وأعرب الدكتور طارق الجمال عن فخره واعتزازه بـأبناء جامعة أسيوط من شباب الأطباء ممن لم يتوانوا في المساهمة في تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لأهلنا وذوينا من مصابي فيروس كورونا في مختلف مواقع مستشفيات العزل داخل وخارج محافظة أسيوط إلى جانب التواجد على أهبة الاستعداد لتحمل تلك المسئولية داخل المستشفيات الجامعية التي خصصتها الجامعة للعمل بمستشفيات عزل سواء بمستشفى الراجحي الجامعي أو مستشفى الطلبة.

ومن جانبها كشفت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على حرص الكتيبة الطبية من أبناء جامعة أسيوط والعائدين سالمين من قضائهم فترة عمل امتدت على مدار 14 يوما بمستشفى العزل بإسنا على إطلاق رسالة مجتمعية لرفع وعي المواطنين بخطورة فيروس كورنا وذلك عن طريق تسجيل فيديو للقناة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط.

وأضحت الدكتورة مها غانم أن الفيديو يهدف لرفع الوعي بأعراض الفيروس المستجد، وطرق الوقاية منه، وأهم الحالات الحرجة التي واجهتهم وكيفية تعاملهم معها، كما أكد أعضاء الفريق الطبي على أهمية الالتزام بالضوابط الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والتي يأتي في مقدمتها التواجد بالبيت وعدم الخروج إلا للضرورة، مع الحفاظ على النظافة الشخصية وتطهير الأيدي بشكل مستمر، مع تقديم رسالة اطمئنان لزملائهم بعدم الذعر من المشاركة في العمل بمستشفيات العزل، والتأكيد على أهمية تقديم الدعم النفسي للمرض خلال فترة العلاج، وكذلك من كافة أفراد المجتمع له بعد عودته.

كما أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار كورونا وتوفير كافة الإمكانيات الطبية لمحاصرة الفيروس، وعبر أعضاء الفريق الطبي عن شكرهم لأفراد أسرهم وعائلتهم لتحملهم ظروف عملهم والحرص على دعمهم وتشجيعهم لمواصلة أداء مهمتهم الإنسانية المهنية .

وأضاف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية إلى أن الفريق الطبي العائد من مستشفى العزل بإسنا تم إجراء لهم المسوحات والفحوصات الطبية التي أثبتت خلوهم جميعاً من الإصابة بفيروس الكورونا، من المقرر أن استئنافهم للعمل على النحو المعتاد الأسبوع القادم بعد أسبوعين من عودتهم وذلك طبقاً للإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الفريق الطبي ضم الأطباء محمد جمال من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور مهاب محمد فتحي من قسم الأشعة التشخيصية، والدكتور إيهاب ميخائيل من قسم الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي، أما قسم التخدير والعناية المركزة فمنه الأطباء محمد ممدوح، وأحمد خالد، وأنطونيوس عازر.