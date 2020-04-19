تعافي 12 حالة كورونا وخروجهم من مستشفى العزل ودار الضيافة بأسوان

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، خروج 12حالة متعافية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، منهم 6 حالات من مستشفي أسوان التخصصي بالصداقة العزل الصحي، و6 حالات من دار الضيافة بصحاري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد تماثلهم للشفاء التام وتحول نتائجهم من إيجابية لسلبية والتحليل المرة الثانية سلبية أيضا وتعد هذه المرة الثانية لخروج مجموعة في آن واحد، خلال 48 ساعة.

وتابع أبو المجد، أن أسماء الـ12، من مستشفى أسوان التخصصي 6 هم: "عبد المنعم.ع.م" ، "حمدي. م.ح."، و"أحلام.ا.م"، "يوسف م.ع"، "ناديه ع.ن"، و'مصطفى.ا.ع'، أما المتعافين الـ6 بدار الضيافة بصحارى التابعة لجامعة أسوان، هم: "إسراء.س.ي"، و"محمد.ع.م"، و"سمية.ا''، و"ثناء.إ.ح"، و"أسماء.ر.م''، "هالة.م.ب".

يذكر أن مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد به طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.