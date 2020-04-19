إزالة 257 تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأسوان

واصلت محافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة كافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وكذلك مخالفات البناء العشوائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل الرادع والفوري مع أي حالات تعد تم تنفيذها خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الحملات نجحت حتى الآن في إزالة 257 حالة تعد متنوعة، بإجمالي مساحة وصلت إلى مليون و4291 مترًا مربعًا، وذلك علي مستوى المراكز والمدن والقرى.

وأوضح المحافظ، أن حملات الإزالة شملت إزالة 209 حالة تعد علي أراضي البناء، بجانب 48 حالة علي الأراضي الزراعية، وهي حالات تم تنفيذها في فترات الحظر، وبالتوازي مع ذلك نجحت الحملات المكبرة في تنفيذ 14 قرار إزالة لحالات تعد على أراض أملاك دولة بناء وزراعية بإجمالي مساحة 3204 م2، وهي حالات قام المتعدين بتنفيذها في فترات سابقة للحظر ، بجانب تنفيذ 97 قرار إزالة لتعديات أراضي زراعية أملاك خاصة بإجمالي مساحة 93 ألف و 235 م2.

وأشار عطية بأنه جاري تحويل أي متعد على أراض الدولة إلى النيابة العسكرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضده وتوقيع أقصى العقوبات عليه.