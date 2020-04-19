بمناسبة عيد القيامة.. الأورمان توزع لحوم على ألف أسرة قبطية ببني سويف

أعلنت جمعية الأورمان، عن توزيعها 2000 كيلو لحوم بلدية، على ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا من الأقباط بمحافظة بني سويف، احتفالًا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اليوم، أن الجمعية قامت أمس بتوزيع 900 كيلو لحوم على 450 أسرة قبطية، وجارى استكمال التوزيع، اليوم، حيث شمل التوزيع دير القديسة العذراء مريم بمركز بني سويف، وكنيسة مار مرقص بعزبة محمد عبدالكريم بمركز الفشن، وكنيسة السيدة العذراء بكفر درويش بمركز الفشن ببني سويف.

وأشار "شعبان" إلى أن الجمعية تحرص دائمًا على مشاركة الإخوة الأقباط مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا، في قرى ومدن المحافظة.