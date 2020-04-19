إيران تمدد إجازات المسجونين وتواصل إغلاق المواقع الدينية بسبب كورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، إن بلاده قررت تمديد إجازات المسجونين المفرج عنهم شهرا آخر، في إطار مساعي الجمهورية الإسلامية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في سجونها المزدحمة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

كانت الأمم المتحدة رحبت، يوم الجمعة، بقرار إيران الإفراج عن 100 ألف سجين مؤقتا منذ فبراير بعضهم من سجناء الضمير والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة ووصفت القرار بأنه خطوة طيبة؛ لكنها شددت على ضرورة تمديده.

وقال روحاني، في اجتماع لمجلس الوزراء في بث تليفزيوني: "جرى تمديد إجازات هؤلاء المسجونين الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع حتى 20 مايو"، ومع ذلك قالت رسالة من خبراء حقوقيين في الأمم المتحدة من بينهم المقرر الخاص في الشأن الإيراني جاويد رحمان إن أغلب سجناء الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة حماية البيئة وحاملي الجنسيات المزدوجة والأجانب لا يزالون في سجون إيران.

وأكد روحاني إن المساجد والمواقع المقدسة في إيران أشد دول الشرق الأوسط تضررا من انتشار الفيروس، ستظل مغلقة حتى الرابع من مايو على الأقل في إطار مساعي احتواء العدوى سريعة الانتشار، بحسب ما نشرت "رويترز".

وسمحت إيران، أمس السبت، باستئناف العمل في طهران فيما أطلقت عليه الأنشطة منخفضة المخاطر ومنها العديد من المتاجر والمصانع والورش وذلك بعد أسبوع من استئناف العمل في بقية أنحاء البلاد.

وأوضح روحاني: "المساجد والمراكز الدينية ستظل مغلقة خلال الأسبوعين المقبلين.. وستتخذ القرارات الخاصة بالتجمعات خلال شهر رمضان الأسبوع المقبل"، ولا تزال المدارس والجامعات مغلقة كما يسري حظر على التجمعات الثقافية والدينية والرياضية.