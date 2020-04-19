روتاري مصر يدعم مستشفيات إسكندرية وأسوان بأجهزة تعقيم وأدوات وقاية

واصلت أندية الروتاري الدولي بمصر، دعم جهود الدولة للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451، والذي أكد أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني للعبور من أزمة فيروس كورونا الذي فرض العزلة على الدول والمجتمعات، وبات يهدد البشرية خاصة بعدما أصاب أكثر من 2 مليون شخص حول العالم.

وساهم نادي روتاري إسكندرية مريوط، لجهاز مدينة برج العرب الجديدة، بماكينة رش للمساعدة في تعقيم شوارع المدينة والبيوت.

فيما يستعد نادي روتاري فاروس الإسكندرية، لتقديم كابينة تعقيم هدية لمستشفى جامعة الإسكندرية.

يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه، روتاري الإسكندرية، بتطهير دار أحمس خليفة لرعاية المسنين، حرصًا منه على سلامة نزلائه وحفاظًا عليهم من مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما قام روتاري الإسكندرية بشراء كل وسائل الوقاية لطاقم عمل مستشفى برج العرب لسرطان الأطفال، من أطباء وتمريض وعمال حيث تم توفير جاونات وماسكات جراحية وماسكات "N95" وقفازات "لاتيكس" و"أوڤر هيذر" لكل طاقم العمل هناك، حرصاً منه على حماية الأطفال الذين يتلقون علاجهم هناك من أي إصابة محتملة من الأطباء أو العاملين.

وقام روتاري أسوان كابيتال، بالتعاون مع الدكتورة لبنى زيدان بنادي روتاري إسكندرية النزهه، والدكتوره إيناس العماوي بنادي روتاري القاهرة غرب الجولف، بمساعدة محافظة أسوان بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.