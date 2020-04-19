محافظ قنا: كل المتنزهات مغلقة.. وأي مخالف سنواجهه بالقانون

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة تواصل حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، مشيرًا إلى تشكيل فرق للتدخل السريع في كل مراكز المحافظة، لرصد المخالفات وإزالتها.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية "EXTRA NEWS"، أنه تم القبض على المخالفين المستغلين للظروف التي تمر بها الدولة، بسبب أزمة فيروس كورونا، وتم تحويلهم للجهات المختصة والنيابة العسكرية، ويتم إزالة المخالفات على حساب المخالفين.

وأشار إلى أنهم رصدوا 400 حالة داخل المحافظة، ويتم إرسالة تقرير مصور وفيديو يوميًا لوزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أن الدولة مستعدة لمواجهة المخالفين بكل قوة وبالقانون.

ولفت إلى أن كل الحدائق والمتنزهات مغلقة غدًَا تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشددًا على مواجهة المخالفين بالقانون، "المحليات شغالة 24 ساعة وبترصد كل حاجة".