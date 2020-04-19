إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بكندا.. والشرطة تعتقل منفذ العملية

اعتقلت الشرطة الملكية الكندية، اليوم الأحد، جابرييل ورتمان مطلق النار بإقليم نوفا سكوتيا، مؤكدة أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات عند توفرها.

وقالت وكالة أنباء "رويترز" إن عددا من الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، اليوم الأحد، وأضافت أن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى.

وكانت الشرطة قد حددت هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان (51 عاما) وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه.

وأشارت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في "تويتر"، إلى أن وورتمان كان يقود سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية ويرتدي على الأرجح زي شرطة.

ويعد إطلاق النار العشوائي نادر في كندا حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.