البرلمان يناقش "تعديلات العلاوات" غداً.. وبوابات لتعقيم النواب ذاتياً

يستعد مجلس النواب، خلال جلساته المقررة غداً، لحسم مشاريع قوانين مهمة مرتبطة بمواجهة تداعيات «فيروس كورونا»، أبرزها مشروع قانون «العلاوات الخمس الجديد»، الذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة السبت الماضى. وقال النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة، إن «تعديلات مشروع القانون أبرزها زيادة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن میعاد ضمها للأجر الأساسى، تتم إضافتها لمعاش الأجر المتغير، وتحريك موعد تحديد معدل التضخم، من أول يوليو إلى أول أبريل لإتاحة الوقت لإقرار معدل التضخم فى أول يوليو سنوياً».

وأضاف «وهب الله» أن «التعديلات شملت أيضاً أن يكون قرار زيادة المعاشات صادراً من رئيس الجمهورية بدلاً من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، كما كان منصوصاً عليه بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، نظراً لتأثير القرار على أصحاب المعاشات، والخزانة العامة». وتابع النائب أن مشروع القانون عدّل أيضاً نسبة زيادة القسط السنوى المقرر توجيهه من المالية للتأمينات لفض التشابكات المالية بينهما، لتصبح بفائدة مركبة 5.9% بدلاً من 5.7% لتعويض تكلفة العلاوات الخمس.

وكثف المجلس من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من «كورونا»، قبل انعقاد الجلسة العامة غداً، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المهمة، أبرزها «قانون تداعيات كورونا» و«تعديل قانون الطوارئ» وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة 2019/ 2020 بـ10 مليارات جنيه لمواجهة الفيروس، حيث استعان بتركيب ممرات تعقيم ذاتى على البوابات، تقيس حرارة الجسم وتعقمه.