طب القاهرة: اسلقوا الرنجة 10 دقايق.. وتجنبوا المشروبات الغازية

قالت الدكتورة مايسة شوقي، رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، إنه يجب على المواطنين التزام المنازل في يوم شم النسيم، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومنع الزيارات بين التقارب والجيران، لمنع انتشار العدوى: "كل أسرة تقفل عليها بابها وتحاول تستمتع بالعيد في البيت".

وحذرت شوقي، من تناول الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم، مشيرة إلى أن مجموع المواطنين المصابين بارتفاع الضغط حوالي 40%، ومصابي الكوليسترول 20% ومصابي السكر 15%، وهؤلاء الأشخاص من يعانوا من أسوأ الأعراض الجانبية من فيروس كورونا، "عاوزين نعدي بكرة بأمان ونتجنب الأسماك المملحة قدر الإمكان".

وأضافت شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه يجب الحذر، وتناول الأسماك المملحة بكميات قليلة جدا، مع شرب الماء الكثير وعدم شرب المشروبات الغازية، لأن بها أملاح وترفع الضغط، مشددة على الحرص على أكل الخضروات، والتقليل من كميات الخبز.

ونصحت شوقي، أن سلق الرنجة لمدة 10 دقائق خيار جيد جدا لتقليل الأملاح في الرنجة، وخلطها بالزبدة أو الخيار أو الطماطم أو الطحينة، وجميعها تدخلات تقلل من كميات الملح.