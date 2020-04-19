الناظر: الفسيخ طعام فاسد.. والصيام يقوي مناعة الإنسان

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنّ الفسيخ أكلة غير صحية، وفاسدة، يجب الامتناع عن تناولها، إذ تسبب أمراضا جلدية، وبعض الحالات تصاب ارتكاريا بسبب الفسيخ، وقد تتدهور الحالة إلى درجة الاختناق، وحجز المريض في العناية المركزة.

وأضاف الناظر، خلال لقاء مع الإعلامية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكستر نيوز"، أنّ تناول الفسيخ يسبب العديد من النزلات المعوية الخطيرة، وارتكايا حادة والتهابات في الأغشية المخاطية، لهذا يجب الامتناع عن تناوله على الأقل هذا العام، نظر للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

ولفت إلى أنّ الفسيخ يقلل عمل الجهاز المناعي، محذرا أصحاب الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري والقلب من تناول الأسماك المملحة، موضحا: "ده اسمه انتحار".

وتابع الناظر، أنّه ليس هناك داع للنزول للاحتفال بشم النسيم في الشارع: "بلاش تجمعات، احنا بنمر من عنق الزجاجة، خاصة ان في مصابين بكورونا ولا تظهر عليهم أعراض، وقد يكونوا سبب في نشر المرض في التجمعات".

وأكد رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أنّه لا يوجد علاقة بين الصيام ونقص المناعة، إذ يقوي الجهاز المناعي، ووفقًا لأحدث الأبحاث التي تمت في الولايات المتحدة الامريكية، ثبت أنّ الصيام يعطي فرصة للجهاز المناعي ليجدد نفسه، مشيرًا إلى أنّ الامتناع عن الصيام بحجة الوقاية من كورونا حديث غير علمي، وعلى أصحاب الأمراض المزمنة المتابعة مع طبيبهم الخاص فيما يتعلق بقرار الصيام.