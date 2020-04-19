أستاذ مناعة: متاكلوش أكثر من 150 جرام فسيخ.. وكبار السن يبعدو عنه

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن الأعداد اليومية لإصابات فيروس كورونا لا يجب التعامل معها بمعزل عن أعداد الأيام الماضية، مؤكدًا أن هناك استهتار من جانب المواطنين، وهذا الأمر سيكون ثمنه غاليا.

وأضاف مصباح خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة": "عدد الوفيات قليل بمعدل 2 لكل مليون مواطن، على عكس إيطاليا وأسبانيا ونيويورك التي انهار نظامها الصحي في خلال أيام قليلة، وأمريكا فيها أكثر من 730 ألف حالة، لأنهم أهملوا التباعد الاجتماعي في بداية الأمر".

وتابع: "كويس إن في قيادات بتشجعنا على ده، وفي أمريكا هناك تضارب بين ترامب وحكام الولايات مضر جدًا أدى إلى كوارث، وهذا التضارب ليس موجودًا في مصر منذ البداية".

وحذر مصباح، من تناول الفسيخ في احتفالا شم النسيم، غدًا الإثنين: "السمك المملح مثل الفسيخ والرنجة من أضر الأشياء للصحة العامة، وبكتيريا الفسيخ تبث سموم لو متلحقتش أول 12 ساعة المريض بيموت، والدواء المضاد له 14 ألف جنيه، وإحنا في عرض جنيه واحد لمواجهة كورونا".

وتابع: "لو ناويين تاكلوا متاكلوش أكثر من 150 جرام ويكون عليه خل وليمون وخضراوات مثل الخس والبقدونس والجرجير والحمص والترمس، ونشرب شاي أخضر أو عادي بعد الأكل وكميات كبيرة من المياه وأصحاب الأمراض المزمنة يمتنعون تماما، مش ناقصين".