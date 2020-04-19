قوات الاحتلال تستهدف المزارعين جنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين وأراضي زراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت مصادر محلية وشهود عيان في خان يونس، إن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم.

وفي سياق متصل، منع المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة بيت أمر شمالي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط في المقاومة الشعبية يوسف أبو ماريا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" إن المستوطنين منعوا المزارع إبراهيم خليل صبارنة وعائلته من زراعة أرضهم المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أبو ماريا أن الاحتلال ادعى أن الأراضي البالغة 70 دونماً هي "أراضي دولة" وارتدادًا للمستوطنة، مضيفاً أن قوات الاحتلال هددت صبارنة بالاعتقال إذا عاود العمل في أرضه.

وأشار أبو ماريا، إلى توجه صبارنة إلى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمتابعة القانونية، حيث يمتلك أوراق تعود للعهد العثماني تثبت ملكيته للأرض.

وأوضح الناشط في المقاومة الشعبية، أن الاحتلال يستغل الظروف في ظل وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ويحاول ترهيب المزارعين وتخويفهم لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم في سياسة ممنهجة تهدف لضم الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال.