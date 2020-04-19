"التحالف العربي": ميليشيات الحوثي خرقت وقف إطلاق النار 1096 مرة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية "التحالف العربي"، أن ميليشيات الحوثي خرقت وقف إطلاق النار 1096 مرة حتى أمس السبت، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأضاف "التحالف العربي"، أن الخروق تضمنت أعمالا عسكرية عدائية استخدمت فيها أسلحة خفيفة وثقيلة وصواريخ بالستية ، مشيرا إلى الاستمرار في الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث.

وفي سيباق متصل، تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري، من انتزاع 1433 لغمًا منها 27 لغمًا مضادة للأفراد، و 263 لغمًا مضادة للدبابات و1132 ذخائر غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

إجمالي ما جرى نزعه من ألغام الحوثيين 161 ألف و238

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع بلغ حتى الآن 161 ألف و238 لغم زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.