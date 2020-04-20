أشرف زكي بعد غضب ممرضات بسبب "يوم وليلة": هنعمل عمل فني يليق بهم

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جيش مصر الأبيض يقاتلون في الصفوف الأولى خلال حرب الدولة المصرية والعالم كافة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن فيلم "يوم وليلة"، الذي اتهمه كثيرون بالإساءة إلى الممرضات، جرى إنتاجه منذ عامين، وعُرض منذ أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "كل التقدير لجيش مصر الأبيض وهم على الرأس"، وأنا بتعذر لهم عما حدث من رد فعل بشأن فيلم يوم وليلة ونقدر الدور العظيم الذي يقومون به".

وتابع أن وجود أشخاص سيئين في أي عمل فني لا يسئ إلى مهنته، موضحًا أن أحد الأفلام الاجنبية شهد تجسيد دور مدرس تاريخ وهو يتاجر في الهيروين، وهو ما لا يمكن اعتباره إساءة لمهنة التدريس.

وأردف: "درة ليست مسؤولة، هي ممثلة، والفن لا جنسية له وبالطبع فهي لا تقصد الإساءة إلى الممرضات، وأنا أعتذر لهن، وندرس تقديم اعتذار عملي لهن، وههنعمل عمل فني يليق بهم".