"كل لحظة وانتي عشقي".. أشرف زكي يهنئ زوجته روجينا بعيد ميلادها

هنأ الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، زوجته الفنانة روجينا بعيد ميلادها، وذلك بنشره صوره لهما من حفل الزفاف على موقع "انستجرام"، وصورة أخرى وهي تّمسك تورتة عيد ميلادها.

وعلق "زكي"، على الصور قائلًا: "كل لحظة كل ثانية وانتى بخير، كل لحظه وانتى حبيبتي وعشقي، رحلة جميلة مشوار عمر طويل وصعب يا رب نفضل كده على طول أسعد زوجين، عيد ميلاد سعيد".

وتشارك روجينا في رمضان 2020 في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.