فيديو.. مساء dmc يجري معايشة مع طبيب أسنان متطوع بالحجر الطبي بمطار القاهرة

عرضت الإعلامية إيمان الحصري فيديو لمعايشة برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" مع طبيب أسنان بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

مصطفى دردير طبيب أسنان تطوع للعمل في الحجر الصحي بمطار القاهرة ويواجه مهاما كثيرة بخلاف عمله والتي تبدأ عند وصوله لمنزله، حيث يبدأ في خلع القفازات ورميها في صناديق القمامة ثم يخلع حذاءه ويعقمه بالكلور ويفتح باب شقته ويعقم الباب مكان يده بالكلور.

وينتقل مصطفى لغرفته وهو مرتدٍ كمامته ثم يخلع ملابسه ويضعها في سلة مخصصة لغسلها ثم يطلب من والدته الطعام حيث تحضره وتضعه في مكان بعيد عنه ولا تقترب منه مطلقًا.

وصال أحمد والدته قالت إنها اعتادت أن يسلم عليها نجلها بشكل يومي ويقبل يدها عند وصوله البيت وأنه منذ تطوعه توقف عن هذه العادة الطيبة التي اعتادت عليها مبدية سعادتها بالمهنة الوطنية التي يقوم بها نجلها في الحرب على كورونا.