فيديو.. مساء dmc يعرض تقريرا عن مأساة نجل مؤلف "شفيقة ومتولي"

عرضت الإعلامية إيمان الحصري فيديو لأحد أبناء كبار مؤلفي السينما المصرية وذلك بعد تعرضه لظروف حياتية صعبة في حلقة الأحد من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

والتقرير يعرض المأساة التي يعيش فيها أحمد شوقي عبدالحكيم نجل السيناريست الراحل شوقي عبدالحكيم، الذي أثرى السينما العربية بعدد من الأفلام أهمها "شفيقة ومتولي".

ويجيد عم أحمد عدة لغات مثل الإنجليزية والألمانية والفرنسية، وسافر لعدد من دول العالم ودرس الفن ويعمل رساما هاويا في الشارع، حيث يجلس في الشارع ليبيع لوحاته التي يرسمها بأدوات بسيطة ويعيش في غرفة غير آدمية.

وكانت "الوطن" نشرت تقريرا منذ أيام عن مأساة أحمد شوقي عبدالحكيم.

من حياة الفن للشارع.. حكاية "عم أحمد" نجل مؤلف "حسن ونعيمة"

نجل مؤلف "حسن ونعيمة" لـ"الوطن": بحب أرسم في الشوارع زي أوروبا