تفاصيل إصابة عمال مصنع في العاشر من رمضان بكورونا.. "المصدر مجهول"

تحدث أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، عن الجهود المبذولة للحفاظ على عمال العاشر من رمضان، خصوصا بعد إصابة 7 منهم بفيروس كورونا وخضوعهم لعزل صحي.

وقال الدوكار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن مديرية الصحة بالشرقية تقوم بعمل دوريات على المصانع للكشف عن العمال بواسطة أطباء متخصصين، مشيرًا إلى أن المشكلة أن مصدر الإصابة غير معروف.

وأوضح الدوكار أنه فور إعلان إصابة عامل بأحد المصانع قامت إدارة المصنع بمنح العمال إجازة مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما وقامت بتعقيم المصنع ووسائل المواصلات.

وأثنى الدوكار على جهود عمال مصر الشرفاء جنود الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة تقف في ظهرهم وتحافظ عليهم.

وأكد الدوكار أن بعض المصانع تقوم بعمل إجراءات احترازية قوية للحفاظ على العمال، وأن هناك مصانع أخرى تهمل هذا الجانب.