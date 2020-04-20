لا مندوبين أو مرافقين.. قرارات وقائية من النواب قبل انعقاد الجلسات غدا

طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بعدم اصطحاب أي مرافقين أو مندوبين في أيام انعقاد الجلسات العامة المقرر عقدها غدا وبعد غد، مع استثناء النواب ذوي الإعاقة من القرار.

يأتي الإجراء اتساقا مع الإجراءات الوقائية المشددة التي يتخذها مجلس النواب، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة النواب.

كما طالب عبدالعال، الأعضاء، بعدم ترك سيارتهم قدر الإمكان طوال مدة بقائهم داخل حرم المجلس.

وقال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إنّ الإجراء التنظيمي يأتي في المقام الأول حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي ومنع انتشار العدوى، وحرصا على صحة وسلامة النواب الموجودين في المجلس.