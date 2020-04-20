وفاة مريض بالكورونا داخل مستشفى العزل بأسوان

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين" رشدي .م. خ، 67 سنة مقيم بالكلح شرق التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والذي كان يعالج داخل مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة "العزل" ، حيث دخل إلى المستشفى منذ 3 أيام، كما أصيب عدد من أهله المخالطين له بذات المرض ويعالجون حالياً في مستشفى العزل بأسوان، وتعد حالة الوفاة لرشدي هي الحالة الـ6 من أبناء محافظة أسوان.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل، حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.