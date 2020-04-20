"انت أقوى من المخدرات".. حفل أون لاين لصندوق مكافحة الإدمان

ينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الليلة، حفل غنائي تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات‬ "‬، أون لاين في الساعة 9 مساء، من خلال الصفحة الرسمية للصندوق على فيس بوك، والتي يصل عدد المتابعين لنحو مليوني متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب، تجنبا لأي تجمعات وكإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.‬

‫ويحيي الفنان أحمد جمال الحفل متطوعا، لبث رسائل توعوية للشباب بالبعد عن الإدمان والتعاطي وإبراز آثاره السلبية، في ظل التزام الشباب والمتعافين المنازل حاليا، كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا، وبينها أغنية "قوم اختار حياتك".

وتهدف الحفلة لحث الشباب على الابتعاد عن تعاطي المخدرات من خلال رسائل توعوية بالبعد عن الإدمان والتعاطي وإبراز آثاره السلبية، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، ودور الصندوق في دعم رغبات العلاج من تعاطي المخدرات بالمجان، وفي سرية تامة‬‪.‬‫

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حرص الصندوق على تنظيم فعاليات وحفلات لمناهضة الإدمان وإبراز أضرار تعاطي المواد المخدرة، بمشاركة الآلاف من الشباب والمتطوعين لدى الصندوق، ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد، سيتم بث الحفلة الغنائية "أون لاين" كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والاستمرار في تقديم جلسات الدعم النفسي للمتعافين "أون لاين" للحد من الانتكاسة أثناء تواجدهم بالمنازل.‬‫

‬وفي ذات السياق، يواصل الصندوق بث جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أون لاين"، وهي عبارة عن مجموعة مهارات حياتية تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة، في ظل وجودهم في المنازل لفترات طويلة، إذ كانت تتم الجلسات داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، ومنعا للتجمعات كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعي خلال تواجد المتعافين في منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات.