التنمية المحلية: وقف وسائل النقل العامة والخاصة في المحافظات

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قبل قليل، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، لمتابعة جهود المحافظات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، فيما يخص شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال شعراوي، إنّ التقرير الذي تلقاه حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، أكد أنّ هناك توقف لوسائل النقل العامة والخاصة، وإغلاق كامل للمولات والمحلات التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، في 27 محافظة، في ظل تواجد مستمر للقيادات المحلية والتنفيذية وتعاون مع أجهزة الامن بالمحافظات.

وأكد أنّ غرفة العمليات ستواصل المتابعة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، لاتخاذ اللازم مع أي تجمعات للمواطنين، وموافاة غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء بتطورات الموقف أولا بأول وعلى مدار الساعة.