اكتشاف إصابة بكورونا في مصنع سيراميك وغلق المنشأة وخضوع 800 عامل للعزل

أصيب عامل في مصنع سيراميك بمدينة العاشر من رمضان بفيروس كورونا، وتم إغلاق المصنع وإلزام 800 عامل بإجراءات العزل المنزلي، وجرى عزل 19 أسرة بمحيط محل إقامته بقرية الكتيبة مركز بلبيس، ليتجاوز عدد المصابين بالمحافظة 22 مصابا وحالة وفاة .

وقال مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، إن المحافظة سجلت اليوم إصابة عامل في مصنع سيراميك بالعاشر من رمضان، يبلغ من العمر 41 عاما، مقيم بقرية الكتيبة التابعة لمركز بلبيس بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر أنه جرى عزل 19 أسرة منزليا بقرية الكتيبة يقيمون بمحيط منزل المصاب، كما انتقل فريق من الطب الوقائي لعمل التطهيرات اللازمة، وفحص أسرة المريض والقاطنين بجواره، وتم التنبيه على الأسر بضرورة الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يوما وعدم الخروج من منازلهم في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأشار المصدر إلى أن المحافظة سجلت أمس 8 حالات جديدة منهم 5 عمال بمصنع جبنه، والذي ظهرت فيه إصابات في أوقات سابقة، كما سجلت حالتي إصابة لأب وابنه بقرية بنس شبل التابعة لمركز الزقازيق لتتخطى عتبة الإصابة بالمحافظة 22 إصابة آخرهم العامل المصاب في معمل الجبنة، بالإضافة إلى اثنين من زملائه، أحدهما مقيم بالمنوفية، والآخر في شبرا.

وفي السياق نفسه، قال مصدر بمديرية القوى العاملة بالشرقية، إن المصنع تم إغلاقه وإلزام العمال ويتجاوز عددهم نحو 800 عامل بالعزل لمنزلي لمدة 14 يوما كإجازة مدفوعة الأجر كإجراء احترازي لمنع تفشي الوباء.