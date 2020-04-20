ضبط 5 أطنان رنجة فاسدة قبل بيعها للمواطنين في المحلة

صادرت مباحث التموين بالغربية اليوم، 5 أطنان من الأسماك المدخنة والرنجة والسردين الفاسد قبل بيعها للمواطنين في المحلة الكبرى وذلك في إطار خطة مديرية التموين لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وجاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بتدشين الحملات التموينية علي محلات الفيسخ والرنجة وجميع الأسماك المملحة تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين . كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير محضر جنحة رقم 20606 جنح مركز المحلة ضد المدعو "طارق ح ع" صاحب فرش أسماك مملحة وفسيخ بناحية المعتمدية، كما تم ضبط كمية مقدارها 5 كيلو سردين غير محتفظ بخواصة الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وغير صالح للاستهلاك الأدمي .

كما تحرر محضر جنحة رقم 20607 مركز المحلة الكبرى، ضد المدعو "عبد الرازق ك ع" صاحب محل فسخاني وأسماك مملحة بناحية نمرة البصل مركز المحلة الكبرى وذلك لحياذته وعرضه أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي كمية مقدارها 16 كيلو رنجة، ومحضر جنحة رقم 20608 مركز المحلة ضد المدعو "سامح م ف" لحياذته وعرضه عدد 50 كيس كرانشي غير صالح للاستهلاك الآدمي لإنتهاء مدة صلاحيتها، ومحضر جنه رقم 20609 ضد المدعو "المعداوي ا ع" صاحب محل بقالة بسندسيس لحياذته وعرضه كمية من الشيكولاتة منتهية الصلاحية، ومحضر جنحة رقم 20610 مركز المحلة الكبرى ضد المدعو "سعد ر ع" صاحب محل بقالة بسندسيس مركز المحلة الكبرى لعدم إعلانة عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ومحضر جنحة رقم 20611 ضد المدعوة صفاء ع م" صاحبة محل بقالة بسندسيس لعدم الإعلان عن الأسعار وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.