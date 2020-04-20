بالصور.. حملة تفتيش واسعة على أسواق دسوق

تابع اللواء خالد حسن، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مع الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، أعمال الحملة المكبرة لرفع وإزالة التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، والميادين بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 123 محضر إشغال، و370 إشغالات تم رفعها، و500 مضبوطات متنوعة، و37 إعلانات بدون ترخيص، و10 مخالفات نقل بطىء، و4 محاضر نظافة، وركزت الحملة على تحقيق السيولة المرورية وعودة الانضباط للشارع.

وفي سياقٍ متصل، تم القيام بحملة رقابية على المحلات والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفات تموينية متنوعة، ولحوم مكشوفة وعدم الإعلان عن الأسعار، والوزن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور المقدم محمود الطيب، وكيل شرطة المرافق بكفر الشيخ، ونائب رئيس المركز والمدينة، ورئيس حي جنوب، وقسم الإشغالات والمتابعة الميدانية والغلق الإداري والتموين والصحة والطب البيطري والبيئة والرخص ومرافق دسوق.