وفاة مريضة بكورونا داخل مستشفى العزل بأسوان

توفت منذ قليل " فاطمة. ت. ع.، 59 سنة، المقيمة بشارع بشير بك بمدينة أسوان ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والتي كانت تعالج داخل مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة "العزل" ، منذ 10 أيام ، وتعد المتوفاة هي الحالة السابعة من أهالي اسوان وجاري تسليم جثمانها لأهلها لدفنها بواسطة الطب الوقائي بأسوان

يذكر أن مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان ، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، و يوجد بالمستشفي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.