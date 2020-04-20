بعد فضائح عبدالله الشريف.. عنتيل الدوحة يتصدر تويتر: لكل ترتر نهاية

تصدر هاشتاج "عنتيل الدوحة"، موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث هاجم المغردون من خلاله الإخواني الهارب عبدالله الشريف، بعد فضائحه الجنسية في الفترة الأخيرة، والتي أظهرتها تسريبات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب إبراهيم: "كم من كلب سافل لعين يختبئ خلف لحيه وحزب يدعي الإسلام مثل هذا الحقير؟"

وتابع: "كم من حزبي خبيث تكاد لحيته تصل لسره يظهر لنا البياض بينما يخفي بنفسجيته؟.. كم من حقير من أمثال هذا الكلب غرر بالشباب وأودعهم السجون أو المقابر وكم من فتاة نكحوها بإسم الدين والجهاد كغاده عويس وغيرها؟".

وسخر "أحمد"، من الإعلاميين الإخوانيين معتز مطر ومحمد ناصر، بعدما جرى فضح الإخواني عبدالله الشريف: " دلوقت معتز مطر ومحمد ناصر زمانهم شغالين يمسحو محادثتهم مع البنات خايفين من الفضايح".

ودعا ماجد إمام، قطر إلى طرد الإخواني الهارب: " يجب على قطر طرد عبدالله الشريف منها لأنه أهان كل نساء وحكومة وشعب قطر".

وكتب بهاء: "اضربوا يا ما فضح ناس وربنا أمرنا بالستر بس هو عمره ما ستر على حد".

وغرد محمد: "ربنا كشفك علشان أنت منافق".

وسخر محمد جبران، من الإخواني الهارب وكتب: "لكل ترتر نهاية".

وكتب فهد: "الله كشفه وفضحه بشر أعماله القذرة".