برلماني يرفض فتاوى الإفطار في رمضان

رفض النائب شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفرالشيخ، تصريحات سعدالدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والروائي يوسف زيدان، "اللذان أوجبا فيها الإفطار في شهر رمضان هذا العام بحجة أن الصوم يؤثر على المناعة"، مؤكدا أن "هذا كلام عارٍ تماما من الصحة ورأيهم لا يتخطى شخصيهما".

وأضاف "الجندي"، في بيان، اليوم، أن هؤلاء ينطبق عليهم قول الرسول "إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة"، وتساءل: "ما تخصص الهلالي وزيدان حتى يتحدثوا عن الأمراض فلم يدرسوا في كلية الطب وليس لهم علاقه بعلم الفيروسات فالرسول الكريم حث الإنسان على الصوم وقال (صوموا تصحوا) وقد أثبت العلم صحة هذا الحديث والإفطار لا يكون إلا بأمر من طبيب متخصص ونحن نجل ونقدر العلم والعلماء"، مؤكدا أن يوسف زيدان دائما "ما يثير لغط ويتحدث في مسائل دينية ثابتة فقد ادعى أن المسجد الأقصى لا يوجد فى فلسطين بل فى واد بين الطائف ومكة يسمى ( الجِعِرَّانة ) وإليه كان الإسراء، أما المعراج عنده لا أصل له، ومثله سعد الدين الهلالي الذي أثار جدلا فقهيا بتأييده قرار المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والذي أقرته الحكومة التونسية بشكل رسمي".

وأكد "الجندي" أن الدولة لها مصادر رسمية لإصدار الفتوى ممثلة في دار الإفتاء والأزهر الشريف والأوقاف والتجريم يقع على كل من يفتي دون صفة رسميه، وطالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى العامة والوزارات المعنية بتطبيق القانون على الإفتاء دون رخصة أو صفة وإلا "اختلط الحابل بالنابل".

ودعا "الجندي" المصريين بالحرص والحذر من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بالإجراءات الاحترازيه التي أصدرتها الحكومه، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها من كل مكروه.