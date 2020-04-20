"صحة الغربية" تشكر طاقم طبي جامعة طنطا: عملتم معنا بروح الفريق الواحد

أعرب الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن بالغ شكره وتقديره للدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، نظرًا للدور الذي قام به الطاقم الطبي لجامعة طنطا في مواجهة فيروس كورونا، وحسن تعاونه والعمل بروح الفريق الواحد، ما ساهم في إعطاء صوره إيجابية عن مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات.

وأكد "حميدة" أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، ما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وكذا المواطنين، في إدارة هذه الأزمة.

وأشار إلى أن مستشفيات وزارة الصحة بالغربية على استعداد تام لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، لمحاربة هذا الوباء إيمانًا بالواجب الوطني تجاة الدولة.