ابنه منال سلامة: قررت أساعد المسنين في رمضان

قالت أميرة أديب ابنه الفنانة منال سلامة، والمخرج عادل أديب، إنها تعودت على فعل الخير من خلال الذهاب للملجأ، وأنها تعودت عندما تفعل الخير لا تعلن عنه لكن هذه المرة وبمناسبة شهر رمضان، فكرت في عمل فكرة تحتاج مساعدة الناس من حيث التكافل الاجتماعي، حيث قررت مساعدة المسنين.

وأضافت أديب، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أنها ستذهب مع مجموعة لدار مسنين وترك أرقام هواتفهم لهم بحيث أنهم في حالة احتياجهم لشيء يمكنهم الاتصال بهم.

وتابعت، أنها قررت تستخدم ملابس والدتها الفنانة منال سلامة التي كانت تحتفظ بها منذ أيام الجامعة، وتوظيفها بشكل يلائم ملابس اليوم لاستخدامها.