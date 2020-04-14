ابنة منال سلامة: أشكر الدولة على اللي عملاه معانا في الحجر الصحي

وجهت أميرة عادل أديب، ابنة الفنانة منال سلامة، والمتواجدة بالحجر الصحي بمرسى علم، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الشكر للدولة على الرعاية التي تتلقاها منذ عودتها من الولايات المتحدة.

وقالت أميرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc"، أمس: "أنا بحب مرسى علم واتبسط جدا من وجودي فيها بسبب الحجر، والناس في الفندق كويسين واتصاحبنا عليهم كلهم".

وأضافت: "كل الناس اللي على الطيارة كلنا في جروب على واتس آب بنسلي بعض، والناس اللي بتيجي تقسلنا الحرارة وتجبلنا الفطار بقينا عارفينهم بالأسامي وكل حاجة تمام".

وعن صعوبات الحجر الصحي، وكيف تقضي وقتها داخل الحجر، قالت أميرة: "مكنتش عارفة أتواصل مع أهلي في البداية وحاليا بتواصل معاهم يوميا، ويومي عبارة عن إني بعمل فيديوهات أو أتابع فيديوهات على يوتيوب أو فيديوهات على تيك توك أو أكمل دراسة أون لاين، ومستنية أرجع عشان يكون فيه واي فاي سريع".

وأشارت إلى أن "الناس اللي شغالين في الفندق شكروني على الفيديوهات اللي نزلتها، واللي كان قاعد ورايا في الطيارة قالي مش كنتي قلتيلي أنا كنت نايم وناس كتير عايزة تحكي وناس كتير منهم منزله فيديوهات وبتشكر الدولة".