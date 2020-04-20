ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في كندا إلى ألف و611 حالة

أعلنت السلطات الصحية الكندية تسجيل 105 وفيات جديدة ناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، في تراجع ملموس لحصيلة المتوفين اليومية عن الإحصائية السابقة.

وأوضحت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة نشرتها اليوم، وأوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن حصيلة المتوفين في البلاد، ارتفعت من ألف و506 إلى ألف و611 حالة.

الإصابات بالوباء في البلاد بلغت 35 ألفا و392

وأشار هذا الرقم إلى بعض التراجع في المعدل اليومي للوفيات بالوباء في كندا حيث بلغت الحصيلة السابقة الصادرة أمس الأحد 160 شخصا، بينما تم تسجيل رقم قياسي بـ202 حالتين يوم 17 أبريل الجاري.

وأضافت الوكالة الكندية، أن العدد العام للإصابات المسجلة بكورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع ألف و470 حالة ووصل إلى 35 ألفا و392 بعد أن كان عند نقطة 33 ألفا و922.

وشهد معدل الإصابات اليومي بكورونا المستجد في اليومين الماضيين تراجعا مستمرا، حيث بلغت هذه الحصيلة يوم 18 أبريل ألف و742 حالة وأمس الأول، ألف و510 حالات.