ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى ألف و574

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، تسجيل 35 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، دون تسجيل أي حالة وفاة، بالإضافة إلى تماثل 34 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنه بذلك يصبح المجموع الكلي للإصابات ألف و574، ومجموع الوفيات 82، وحالات الشفاء بلغت ألف و43 حالة.

وأشارت الصحة العراقية، إلى أنه تم فحص ألفين و908 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 59 ألفا و55 نموذجًا.

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة أربيل تماثل 9 مصابين بكورونا المستجد للشفاء، وأوضح رئيس المديرية الدكتور دلوفان محمد فاتح، أن عدد الذين تماثلوا للشفاء في أربيل وصل حتى الآن إلى 134 شخصًا.