محيي الدين: العالم يواجه ركودا اقتصاديا.. ونسبة النمو بالسالب

أكد الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، وجود ركود اقتصادي على مستوى العالم.

وقال "محيي الدين" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة عبر فضائية "cbc"، إن معدل النمو الاقتصادي حاليًا بالسالب، وأن ذلك يعني إفلاس المشروعات والبطالة وانخفاض الدخول عالميًا.

وأوضح أن الأولوية الأولى حاليًا تتمثل في أن تكون كل الجهود موجهة للقطاع الصحي للوقاية ولعلاج مصابي فيروس كورونا، واتخاذ التدابير المساندة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وأشار "محيي الدين" إلى أن العالم حاليًا يواجه أزمتين صحية واقتصادية، وأنه لا يجب أن يواجه العالم أزمات أخرى، مثل أزمات الأمن الغذائي، أو الديون، أو أي أزمات أخرى، مشددًا على أنه لا يوجد ما يدعوا لهذه الأزمات حال تعاون الدول مع بعضها البعض.