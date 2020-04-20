 للمرة الأولى منذ خمسة أسابيع.. استئناف عمل مجلس العموم الكندي

أعيد افتتاح مجلس العموم الكندي، اليوم، لأول مرة منذ خمسة أسابيع وسط جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" غير المسبوقة من أجل مناقشة خطة حول الكيفية التي سيتم بها المضي قدما في البلاد.

وأعلن الحزب الليبرالي الحاكم أمس الأحد أن لديهم اتفاقا مع الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبيكية لعقد جلسة بحضور 32 نائبا فقط كل يوم أربعاء ابتداء من هذا الأسبوع، مع إضافة ما يصل إلى جلستين افتراضيتين للنواب لطرح أسئلة على الحكومة، عارض المحافظون تلك الخطة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للصحفيين إنه سيكون "من غير المسؤول" استئناف الجلسات البرلمانية في وقت يحث فيه خبراء الصحة الكنديين على تقييد حركتهم والعمل من المنزل قدر الإمكان لإبطاء انتشار الوباء.

من جانبه، أدان زعيم المحافظين أندرو شير، الاتفاق صباح اليوم، قائلاً إن البرلمان بحاجة إلى الانعقاد بشكل متكرر من أجل محاسبة الليبراليين عن الإجراءات الشاملة وخطط التحفيز الاقتصادي الهائلة التي يتم طرحها خلال الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية الكندية في وقت سابق، اليوم، تسجيل 105 وفيات جديدة ناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، في تراجع ملموس لحصيلة المتوفين اليومية عن الإحصائية السابقة.

وأوضحت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة نشرتها اليوم، وأوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن حصيلة المتوفين في البلاد، ارتفعت من ألف و506 إلى ألف و611 حالة.