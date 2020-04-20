  وزير روسي: أكثر من 700 مصاب بكورونا بحالة حرجة في البلاد

كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، أن أكثر من 700 مريض مصاب بعدوى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في حالة خطيرة في روسيا.

وقال موراشكو - في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية - "لقد أنشأنا مركزًا استشاريًا فيدراليًا خاصًا، وجميع المرضى الخطرين، يتم تسجيلهم في هذا المركز الفيدرالي ويتم التشاور بشأن حالتهم الصحية من قبل أخصائيين على أعلى مستوى، وهناك أكثر من 700 من هؤلاء المرضى اليوم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن، في وقت سابق اليوم، أن ذروة عدوى الإصابة بـ"كوفيد-19" لم تحل بعد في روسيا، فيما أوضحت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، أن متوسط ​​عمر المصابين في البلاد هو 47.9 للنساء و44.7 للرجال.

وتبقى موسكو البؤرة الأساسية لتفشي الوباء، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها اليوم 26 ألفا، بزيادة ألفين و26 حالة عن اليوم السابق، مع أن هذا الرقم أقل من حصيلة أمس الأحد التي بلغت 3 آلاف و570 حالة.

وسجلت موسكو خلال، أمس الأحد، 28 وفاة من أصل 44 في عموم البلاد، وتعتبر مقاطعة موسكو ثاني أكبر بؤرة مع 578 إصابة جديدة.