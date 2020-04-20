مصدر: دينا الشربيني تصور مشاهدها في أكتوبر ولا صحة لتواجدها بالمعادي

نفي مصدر داخل مسلسل "لعبة النسيان"، بطولة الفنانة دينا الشربيني ما تردد حول تعرض لوكشن تصوير دينا الشربيني بالمسلسل لمضايقات في منطقة المعادي أثناء تصوير أحد المشاهد.

وقال المصدر: "إن الفنانة دينا الشربيني تصور عددا من المشاهد في فيلا بمنطقة السادس من أكتوبر منذ عدة أيام، وما يتردد عن التواجد في المعادي غير صحيح بالمرة".

"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب، ويخرجه هاني خليفة، ويشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني كلا من منى أحمد داود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، وعلي قاسم. وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها، وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.