محيي الدين: لا مجال لتهديد صحة الإنسان وحياته مقابل الاقتصاد

أكد الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، أن هناك جدل حول كيفية الحفاظ على حياة الناس ومعيشتهم مواكبة لأزمة كورونا وعودة الاقتصاد دون أن يمس صحة الناس وحياتهم.

وقال محيي الدين خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذي يقدمه منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة عبر فضائية "cbc"، إن هناك إجراءات صدرت من البيت الأبيض لعودة النشاط الاقتصادي يشمل قياس درجات الحرارة والتباعد الجسدي وعمل ترتيبات خاصة لانتقال العمالة وإقامتهم.

وأوضح محيي الدين، أنه لن يجرى فتح النشاط الاقتصادي إلا للجهات التي تستطيع تحمل تكاليف وتبعات هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن التعافي سيكون متدرج مبديا قلقة على الاقتصاد والبطالة على المدى المتوسط: "لا مجال لتهديد صحة الإنسان وحياته مقابل الاقتصاد ومفيش مجال للمقارنة على الإطلاق".